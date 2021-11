x

LOMAZZO – “Per consentire l’esecuzione di lavori di completa sostituzione dell’armamento ferroviario, il passaggio a livello di via Graffignana sarà chiuso da mezzanotte di oggi 11 novembre e sino alla mezzanotte del giorno successivo, 12 novembre”: lo comunica l’Amministrazione comunale di Lomazzo.

Questo uno stralcio della ordinanza che è stata emessa da parte del Comune.

Vista la richiesta presentata in data 1 novembre dall’ente ferroviario intesa a adottenere provvedimenti temporanei di viabilità in via Graffignana per lavori di rinnovo sulla linea ferroviaria Saronno-Como, consistenti nella sostituzione della massicciata e conconsolidamento della piattaforma ferroviaria, dispone la chiusa al traffico nell’area del passaggio a livello.

(foto: cantiere in corso alla ferrovia Saronno-Como di Ferrovienord all’altezza di via Griffignana a Lomazzo. La strada in corrispondenza del passaggio a livello resta per questo chiusa per ventiquattro ore, sino al termine della esecuzione di tutte le opere che sono state previste da parte dell’ente ferroviario)

