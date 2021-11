x

MISINTO – Sono giunti a compimento i lavori di riqualificazione degli spogliatoi e del locale magazzino della palestra comunale di Misinto.

I lavori di riqualificazione hanno coinvolto, in primo luogo, l’adeguamento degli spazi e degli impianti alle norme vigenti: un lavoro che è costato circa 80.000 euro, di cui ben il 50% è stato sostenuto dai finanziamenti giunti da Regione Lombardia. Ad assumere un aspetto totalmente nuovo, le pavimentazioni e i bagni; rimessi totalmente a nuovo i sanitari.

Molto soddisfatto il sindaco di Misinto, Matteo Piuri: “Un grande ringraziamento va all’ufficio tecnico e alle imprese locali che hanno lavorato rispettando i tempi previsti e con grande cura per la nostra scuola – afferma, prima di dare la buona notizia a tutti i bambini e alle associazioni misintesi – A partire dalla prossima settimana, sarà possibile per i bambini e le associazioni riprendere le proprie attività in tutta normalità.”

