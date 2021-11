Saronno point si prepara al mercatino di Natale

x

SARONNO – “Anche noi grazie ai nostri donatori, cominciamo a sentire una certa atmosfera natalizia, con oggetti perfetti per piccoli regali. Venite nel nostro “Punto immagine” di via San Giuseppe 42 dove potrete visionarli ed eventualmente acquistarli”: prima tappa di avvicinamento al Natale è il “negozio temporaneo” dell’associazione no profit Saronno point come ogni anno allestito nel centro cittadino. E’ possibile compiere piccoli, e meno piccolo acquisti, i proventi resteranno poi alla Saronno point e saranno “investiti” nelle molte iniziativa benefiche ed a sostegno dei progetti del sodalizio, sempre molto attivo in città.

Dicono da Saronno point “Per ogni info è possibile contattare il numero telefonico 3386374481, che è sempre a vostra disposizione. Come sempre vi aspettiamo!”

Il negozio natalizio della Saronno point è una tradizione saronnese, ormai da molti anni a questa parte.

(foto: alcuni degli oggetti della Saronno point che sono pronti per essere venduti a fini benefici)

11112021