CARONNO PERTUSELLA – Siringhe usate sulle scale della stazione ferroviaria di Caronno Pertusella, in piazza Pertini nella zona centrale della città: l’inquietante ritrovamento è avvenuto nei giorni scorsi, e testimoniato anche dalle fotografie diffuse dai cittaidni sui social. Evidentemente qualcuno si è fermato sulle scale della stazione per il “buco”, come avveniva sino a qualche tempo fa alla stazione di Ceriano Groane della Saronno-Seregno, dove purtroppo la presenza dei tossicodipendenti era diventata pressochè abituale, tanto da spingere alla chiusura dello scalo.

Allontanati dalle “zone di spaccio” nei vicini boschi delle Groane, spacciatori e loro clienti sono evidentemente alla ricerca di luoghi alternativi dove possa svolgersi lo smercio ed il consumo delle sostanze stupefacenti, anche di recente le forze dell’ordine hanno messo a segno interventi nelle vicine stazioni ferroviarie di Saronno centro e di Saronno sud.

(foto dai social: il particolare di una immagine di una siringa abbandonata sulle scale della stazione ferrovia di piazza Pertini a Caronno Pertusella)

11112021