Verranno catalogate in un archivio presso il palazzo municipale le tesi di laurea degli studenti limbiatesi che raccoglieranno l’invito dell’amministrazione comunale a consegnare copia del proprio elaborato all’ufficio Cultura.

La volontà dell’amministrazione è quella di dare più valore al lavoro degli studenti nati a Limbiate, o legati al territorio limbiatese, che hanno conseguito un titolo di laurea triennale e/o magistrale in qualsiasi campo, proprio nella convinzione che queste persone costituiscano delle eccellenze per la città.

La catalogazione non è una piattaforma professionale, ma è utile per creare una diffusa consapevolezza relativa alla presenza di un motore culturale nel territorio ed evidenzia il lavoro fatto negli anni dall’Amministrazione nel campo educativo: la laurea rappresenta, infatti, un traguardo reso possibile da un percorso di studi quasi ventennale, iniziato per molti proprio alle scuole elementari di Limbiate.

L’idea è quella di costruire un archivio storico che andrà ad arricchirsi nel corso del tempo e a costituire un patrimonio di interesse locale: l’archivio sarà creato in versione cartacea, dando vita ad un apposito spazio all’interno del Palazzo Comunale nel quale esporre le versioni rilegate e in modo tale che l’esposizione conferisca valore estetico alla sala. Sarà inoltre realizzata una sezione online, recante indicazioni relative all’autore e all’argomento, dove reperire i titoli disponibili alla consultazione.

Per informazioni: [email protected]

