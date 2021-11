x

COGLIATE – Anche quest’anno l’Amministrazione comunale di Cogliate, metterà a disposizione dei medici di base i locali necessari a effettuare la vaccinazione anti-influenzale. Il servizio sarà rivolto solo agli over 65, per tutti gli altri, si dovrà fare riferimento al proprio medico di base.

Le vaccinazioni si svolgeranno nel locale ex-mensa delle scuole medie, come avvenuto anche lo scorso anno.

Diverse le modalità di prenotazione, in base al proprio medico curante. “Per i pazienti del dottor Quarisa, è previsto un contatto diretto per prendere l’appuntamento – riepilogano dal Comune – per i pazienti dei medici Bassi, Seveso, Folpini sarà invece possibile richiedere la prenotazione a partire da martedì 16 novembre. Si potrà chiamare dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13 al numero telefonico 3517254002”.

Per gli over 65 quindi, a Cogliate, la possibilità di ottenere facilmente e comodamente la somministrazione al vaccino, per mettersi al riparo in vista dell’epidemia invernale di influenza.

(foto archivio)

