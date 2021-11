x

COMASCO – I carabinieri, nell’ambito dei controlli del territorio volti inseriti nel robusto dispositivo di prevenzione predisposto dalle articolazioni dell’Arma su ciascun territorio e volto alla repressione di ogni condotta illecita (da quelle contrarie all’ambito covid-19 a quelle afferenti lo spaccio di sostanze stupefacenti), hanno tratto in arresto, in flagranza di reato un cittadino italiano di 24 anni, domiciliato a Mariano Comense, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi.

Il tutto è accaduto a Mariano Comense, dove i militari della locale tenenza, all’esito di mirata attività investigativa finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti in area urbana, procedevano a perquisizione domiciliare presso l’abitazione del reo, dove, nel locale garage, rinvenivano nella disponibilità del ragazzo di 330 grammi di marijuana suddivisi in 11 involucri nonché materiale per il confezionamento occultati all’interno di un frigorifero dismesso e 10 orologi contraffatti marca “Rolex” di vari modelli occultati all’interno di una credenza.

Le operazioni, dunque, si concludevano con il sequestro di droga e orologi e l’arresto dell’italiano che veniva trasferito nel carcere di Como in attesa di giudizio di convalida.

(foto: droga e orologi sequestrati)

