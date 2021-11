Calcio Coppa Lombardia: il Rovellasca 1910 resta in corsa

x

ROVELLASCA – Missione compiuta per il Rovellasca 1910 nei sedicesimo di finale di Coppa Lombardia di Prima categoria: l’altra sera i comaschi hanno pareggiato 1-1 in casa contro il Sna Paolo Cantù, la rete di Marchesotto è stata decisamente “pesante” per il Rovellasca perchè il pari consente alla formazione di casa di superare il turno e dunque di accedere agli ottavi di finale, avendo vinto il mini girone a tre grazie al precedente successo sull’Ardita di Como.

Il Rovellasca è l’unica squadra della zona rimasta in corsa nella manifestazione. I rossoblù intanto si preparano a tornare in campo domenica per la nona giornata del campionato. Sono reduci dal pari interno con l’Ardita, 0-0, e nel prossimo fine settimana se la vedranno con l’Albavilla, ancora in casa; obiettivo i tre punti per riprendere quota in graduatoria. I rovellaschesi si trovano attualmente in una posizione di centro classifica.

(foto archivio: Rovellasca in azione di gioco)

