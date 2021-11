[wp_bannerize group="lungo central" random="1" limit="1"]

CARONNO PERTUSELLA – Incidente stradale oggi alle 8.30 a Caronno Pertusella, sull’ex statale Varesina. Per cause in corso di accertamento alcuni veicoli si sono scontrati. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno con un’autopompa e un fuoristrada. I pompieri hanno messo in sicurezza gli automezzi e collaborato con il personale sanitario per soccorrere i feriti.

Per effetto dell’incidente, si sono verificate code e rallentamenti, in un orario nel quale il traffico è sempre molto intenso per l’andirivieni dei pendolari: per consentire che i soccorsi avvenissero in tutta sicurezza ed anche per la presenza di uno dei veicoli coinvolti nell’incidente, una Fiat, praticamente nel mezzo della strada, è stato necessario temporaneamente bloccate il transito in quel tratto dell’ex statale.

Il sinistro si è verificato nel tratto che prende il nome di via Bergamo e si trova nella zona industriale al confine con Origgio; sul posto anche carabinieri ed ambulanza. Nessuno degli automobilisti ha riportato gravi ferite.

(foto: alcune immagini dell’intervento dei pompieri sull’ex Varesina)

12112021