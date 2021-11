x

CERIANO LAGHETTO – Anche il sindaco in prima linea per migliorare la sicurezza stradale: Roberto Crippa con tanto di pettorina gialla ha dato una mano a deviare il traffico, assieme alla polizia locale, per fare in modo che gli operai della ditta incaricata potessero eseguire in tutta sicurezza i lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale. Un intervento che rientra fra quelli varati dall’Amministrazione civica di Ceriano Laghetto per rendere più sicure le strade del paese.

In arrivo anche un nuovo parcheggio, con 22 posti auto, con ingresso e uscita sulla via De Amicis, a meno di 2 minuti a piedi dalla piazza Diaz, che aumenterà la disponibilità complessiva dei posti auto per il centro, favorendo le attività commerciali. Si tratta di un intervento che rientra nella convenzione stipulata dall’Amministrazione comunale con la Parrocchia San Vittore lo scorso autunno, attraverso la quale è stato realizzato l’intervento sulla piazza San Vittore. Per il nuovo parcheggio pubblico, sempre utilizzabile, che avrà una superficie in calcestre stabilizzato, l’investimento è di circa 40 mila euro e i lavori avranno una durata di circa un mese e mezzo.

Si è invece già concluso l’intervento di manutenzione di piazza Martiri delle Foibe con la nuova casetta dell’acqua e le postazioni di ricarica per veicoli elettrici, dando vita ad una nuova area della sostenibilità ambientale.

(foto: il sindaco Roberto Crippa con pettorina gialla, ha partecipato personalmente all’intervento per il rifacimento della segnaletica stradale)

