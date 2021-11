x

SARONNO/SARONNESE – Tanto teatro questo fine settimana, senza dimenticare il 32′ anniversario delle convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza che Saronno festeggia con tante iniziative e una mostra che divertirà piccoli e grandi.

Venerdì 12 Novembre

SARONNO – Alle 20.45, al salone Acli in vicolo santa Marta, proiezione del docu-film “Madre nostra” con la presenza del regista Lorenzo Scaraggi. Prenotazione obbligatoria al numero 3388916068.

SARONNO – Alle 21, al teatro Giuditta Pasta, l’attrice Lucilla Giagnoni (in foto) torna sul palco del teatro saronnese rinsaldando il rapporto che la lega ormai da anni la città. Un ritorno che porta a compimento il lavoro condotto con la trilogia dell’umanità di cui «Magnificat» è il capitolo conclusivo. Informazioni e prenotazioni al sito internet www.teatrogiudittapasta.it.

LAZZATE – Alle 21, a casa Volta in via Volta 8, l’assessorato alla cultura del comune propone l’incontro “Finestra sull’arte – a me gli occhi” volti e storie nell’arte attraverso i secoli. Info al numero 0296721145.

Sabato 13 Novembre

LIMBIATE – Alle 17.30, al teatro comunale di via Valsugana 1, incontro con gli scrittori Sveva Casati Modignani ed Andrea Vitale. I due autori (e amici) dialogheranno e parleranno dei loro nuovi romanzi. Prenotazione obbligatoria al sito www.comune.limbiate.mb.it.

SARONNO – Alle 18, al museo G. Gianetti di via Carcano, inaugurazione della mostra “Teatri e giardini” dell’artista Mirco Denicolò a cura di Mara De Fanti con il patrocinio del comune di Saronno. Informazioni al sito internet www.museogianetti.it.d

SARONNO – Inaugurazione alle 10, alla sala Nevera di casa Morandi di viale Santuario e in occasione di “Diritti in gioco”: 32° anniversario della convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, sarà possibile visitare la mostra “Gioclette – prove di costruzione di giocattoli da pezzi di bicicletta” di Roberto Papetti. Informazioni sugli orari al sito www.comune.saronno.va.it.

Domenica 14 Novembre

SARONNO – Alle 16, all’auditorium Aldo Moro di viale Santuario, l’associazione Paolo Maruti onlus propone l’incontro “Il Dante … del pennello!” a cura del giornalista e scrittore Luca Frigerio. Info al sito internet www.associazionemaruti.it.

