MILANO / SARONNO – “Giovedì 11 Novembre alle 11 la nostra associazione Giovani monarchici ha organizzato una cerimonia a Milano, al Commonwealth war graves cemetery alla presenza dei rappresentanti del consolato generale del Regno Unitoper rendere omaggio ai numerosi e giovani caduti provenienti da diverse nazioni del mondo e per donare un albero, un gesto simbolico, che ha un forte valore di sensibilizzazione pubblica”. Lo fa sapere il presidente dei Giovani monarchici, il saronnese Simone Balestrini.

“Come Giovani Monarchici, abbiamo aderito all’iniziativa promossa dal principe di Galles “The Queen’s Green Canopy”, volta a proteggere ed aumentare il numero di piante nel pianeta in occasione dell’ormai prossimi giubileo di platino di sua maestà la Regina che ricorrerà nel 2022. La nostra associazione – precisa Balestrini – inizia così un impegno attivo di promozione della sostenibilità ambientale, in un periodo in cui Milano, l’Italia e il Regno Unito sono protagonisti nella conferenza Cop26. Hanno preso parte all’evento il rappresentante del consolato britannico, Niccolò Roccanova, con il Corpo delle infermiere volontarie della Croce rossa, nella persona dell’ispettrice nazionale Emilia Bruna Scarcella, il senatore Gabriele Albertini, commendatore dell’Ordine del British empire, il conte Bertinotti Alliata e il conte Rizzani, Freemen of the City of London”.

