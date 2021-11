x

SARONNO – Ecco la nota dell’Amministrazione comunale sull’incontro di ieri alla Regina Pacis.

Hanno risposto all’appello in tanti ieri sera al quartiere Regina Pacis e Cascina Colombara, in occasione della prima serata dell’iniziativa “Noi Partecipiamo-Quartieri al Centro”, voluta dal Sindaco e dalla Giunta saronnese per incontrare i cittadini residenti nei quartieri cittadini, tutti protagonisti per una serata.

Una novità quella promossa per le prossime settimane (un appuntamento ogni giovedì sera) che vuole essere solo il primo tassello del percorso partecipativo che intende valorizzare il confronto e lo scambio tra Amministrazione e cittadini.

Gli interventi della serata hanno stabilito un contatto importante, perché hanno permesso ai presenti di fare domande, considerazioni, avanzare suggerimenti, nel pieno spirito dell’iniziativa.

Il prossimo appuntamento: giovedì 18 novembre, sempre alle 20.45, al quartiere di Cassina Ferrara (centro sociale via Prampolini,2).