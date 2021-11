x

LAZZATE – “La società è orgogliosa di annunciare una grandissima novità: da oggi, Ac Ardor Lazzate ha ufficialmente ottenuto dalla Federazione il riconoscimento di Scuola calcio Élite, il più alto grado di eccellenza tra le società di settore giovanile e scolastico della Figc”. Lo annunciano i dirigenti del club gialloblù.

La Scuola calcio Élite, ricordano “rappresenta un traguardo tanto prestigioso da mettere la nostra Scuola calcio al pari di quelle di società professionistiche e di pochissime altre dilettantistiche. Ciò si configura come il raggiungimento di un importante obiettivo indicato come primario da parte di tutta la società, meritatamente ottenuto grazie al proficuo operato di preziose figure come dirigenti, allenatori, istruttori, genitori e tutti gli addetti ai lavori e portatori di interesse, cui va un enorme plauso. Anche grazie al riconoscimento della qualifica di Scuola calcio Élite, la società continuerà a garantire elevati standard qualitativi per la crescita umana e sportiva di ogni tesserato”.

12112021