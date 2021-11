x

CARONNO PERTUSELLA – E’ già successo altre volte anche in tempi recenti, questa settimana i ladri che prendono di mira i garage sono tornati in azione a Caronno Pertusella, prendendo di mira un box in via Montello. Il copione è sempre lo stesso, in qualche modo riescono ad aprire e poi rovistano all’interno, in cerca di materiale di un certo valore, che possano asportare.

Un bottino che solitamente è costituito da attrezzi da lavoro, magari qualche bicicletta, poi raramente da un ciclomotore o addittura, è capitato, dall’automobili trovata nel garage. Di episodi di questo tipo ne sono capitati diversi soprattutto fra centro e periferia di Saronno ma pure nei paesi del circondario. Sono in corso le indagini delle forze dell’ordine ed anche per quanto riguarda l’accaduto a Caronno Pertusella, si è alla ricerca di eventuali testimoni.

L’ultimo, singolare furto in garage è avvenuto l’altro giorno, e si è concluso con il furto di un ombrello.

(foto archivio: i danni causati dai ladri che prendono di mira i garage di case e condomini)

