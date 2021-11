x

SARONNO – Ieri sera durante l’incontro nei quartieri alla Regina Pacis, realizzato nell’ambito del progetto Participiamo, il sindaco Augusto Airoldi è tornato a parlare della manifestazione no green pass in programma domani pomeriggio a Saronno ad opera del gruppo anarchico Collettivo Adespota.

L’ha fatto rispondendo ad una diretta domanda di una cittadina: “Sindaco, ha parlato direttamente con il collettivo Adespota? Ha cercato un dialogo, invece di proporre le istituzioni come ostili?”

“Siamo in contatto con il prefetto di Varese – ha risposto Airoldi – il 13 novembre il collettivo Adespota organizza una manifestazione in centro a Saronno. Si deve poter svolgere ed è un diritto garantito: si può fare, ma non in centro città, dove dà fastidio al traffico, ai commercianti. Ci aspettiamo che l’autorità di pubblica sicurezza la faccia svolgere in altri luoghi”.

Prima ancora, nel suo intervento introduttivo aveva toccato l’argomento: “La circolare di Lamorgese è chiara: il sindaco deve avvertire prefetto e questore; sono certo che loro saranno in grado di rimediare. Io devo fare ciò che la legge chiede – né più né meno”.