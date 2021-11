x

SARONNO – Oggi ilSaronno compie 9 anni. E’ arrivato online il 12 novembre 2012 nato dalla volontà di creare uno spazio dove si trovassero tutte le notizie della città: dalla cronaca allo sport, dalla politica agli eventi a tutte quelle curiosità e spigolature che fanno sentire parte di un comunità.

Negli anni (soprattutto grazie all’arrivo dei nostri mitici stagisti e collaboratori) il compleanno de ilSaronno è diventato un momento di condivisione con un rinfresco preparato dallo Ial e tutte le persone che ci aiutano durante l’anno ad essere online e ad essere presenti in città.

L’ultima festa è quella che ricordo con più piacere. Ci siamo ritrovati al Mils per chiacchierare tra pezzi della storia industriale e festeggiare la nostra testata digitale. E’ un po’ un amarcord perchè era la festa del 2019 è stato l’ultimo evento de ilSaronno pre pandemia.

L’anno scorso abbiamo fatto una chiacchierata online con due delle nostre collaboratrici e una piccola torta che abbiamo condiviso virtualmente.

Quest’anno abbiamo proprio voglia di far festa e di ritrovarci ma la situazione inizia a farsi ancora un po’ problematica per la pandemia. In più, onestamente, siamo impegnati in diversi progetti: dalla redazione sportiva che sta crescendo moltissimo (presto ve la presenteremo) con la collaborazione con Morenews e con le relazioni con diversi editori (che forse ieri avete visto in giro per la città e di cui vi racconteremo). E c’è il nostro sogno nel cassetto che sta muovendo i primi passi e speriamo di poter realizzare presto.

Non volevamo però rinunciare al momento per trovarci in città. E così lo faremo con una penna. Di solito lo facciamo con un clic ma volevamo qualcosa di concreto che portasse un po’ del nostro mestiere nelle vostre case e scrivanie. Anche un modo per ricordarvi di annotare le segnalazioni da fare a ilSaronno.

Dal quarto anno ogni compleanno ilSaronno realizza una penna con una grafica diversa: all’inizio era solo il logo poi è diventato il logo con l’anno di “sopravvivenza”. Sono diventate una sorta di penne a tiratura limitata.

Quella di quest’anno la “IlSaronnove” la libereremo per la città come si fa coi libri e come ci ha insegnato il museo Gianetti si può fare con le opere d’arte.

Come? Dove? Quando? Ve lo racconteremo presto… intanto tenetevi libera un’oretta sabato 27 novembre

Sara Giudici