ORIGGIO – Truffa dello specchietto sfumata a Origgio, per la prontezza di una automobilista che non ci è cascata. E’ successo l’altro giorno in mattinata in via Saronnino. Un copione già visto: un ragazzo che ha avvicinato la donna, dicendole che inavvertitamente aveva speronato la sua autovettura, rompendogli lo specchietto retrovisore, che effettivamente sul veicolo appariva malmesso. Ad insospettire la vittima, la circostanza che il giovane abbia iniziato subito ad elencare i “benefici” nel sistemare la cosa fra loro, senza “mettere in mezzo” le assicurazioni. Insomma, le ha chiesto qualche decina di euro.

La donna non c’è cascata, l’ha messo alle strette ed allora lo sconosciuto è risalito sulla propria auto e si è rapidamente allontanato, facendo perdere le tracce.

In casi come questi, quando ci si trova in situazioni dubbie, il suggerimento delle forze dell’ordine è di contattare il 112 per l’invio di una pattuglia che rilevi l’eventuale incidente stradale.

(foto archivio)

12112021