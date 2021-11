Primo incontro nei quartieri, il riassuntone: dai problemi di assembramento alle domande dei cittadini della Regina Pacis

x

SARONNO – Ieri si è tenuto all’ex bocciodromo di via Piave il primo incontro degli appuntamenti dedicati all’Amministrazione per ascoltare cittadini nei quartieri. (QUI LA DIRETTA DE ILSARONNO)

LA LOCATION

L’iniziativa sicuramente ha suscitato interesse in città erano presenti diversi cittadini del quartiere e praticamente esponenti di tutto il mondo politico cittadino. Non sono però mancate le criticità legate alla scelta della location. L’incontro è stato organizzato nel bar dell’ex bocciodromo uno spazio decisamente angusto in cui è difficile pensare di tenere un incontro pubblico con più di una trentina di persone a maggior ragione in tempi di covid e distanziamento sociale. Nel corso della serata si è cercato di riorganizzare gli spazi per permettere di mantenere le distanze ma ad aiutare veramente è stata la scelta di molte persone di restare all’esterno. Sono diversi i cittadini che hanno segnalato come a non tutti i presenti sia stato controllato il green pass all’interno dell’impianto. Secondo i prima ricostruzione alcuni cittadini sono arrivati e si sono accomodati prima che fosse attivato il servizio di controllo e questo ha creato qualche problema di gestione.

TEMPISTICHE

Forse è la vera bocciatura della serata: malgrado la promessa del sindaco Augusto Airoldi che la parte dedicata all’Amministrazione sarebbe stata breve per lasciare spazio alle domande i cittadini hanno ottenuto di poter intervenire solo rumoreggiando dopo l’intervento di diversi assessori. Del resto a riprova del problema il fatto che alcuni esponenti della Giunta (Succi e D’Amato ad esempio) non abbiamo potuto fare il proprio intervento.

PRESENTI

L’incontro ha visto tornare in presenza l’intero mondo politico saronnese: dai delegati dei partiti di maggioranza (Pd, [email protected], Lista Airoldi e Obiettivo Saronno) a quelli dell’opposizione (Lega e Fratelli d’Italia) compresi quelli non hanno rappresentanza in consiglio comunale come Azione e M5s. Presenti anche diversi cittadini e responsabili delle attività commerciali del quartiere.

FASCICOLO

Ai presenti è stato consegnato un fascicolo in carta patinata di 28 pagine con il bilancio del primo anno di mandato dell’Amministrazione Airoldi. L’idea è quello che il fascicolo illustri “interventi e progetti in città e nei quartieri” in modo da essere consegnato ad ogni incontro.

LE DOMANDE DEI CITTADINI

Intorno alle 22 dopo gli interventi del sindaco e degli assessori Casali, Merlotti, Ciceroni e Musarò i cittadini hanno chiesto di poter prendere la parola. Le domande hanno riguardato un intervento di manutezione al marciapiede di via Miola, la gestione del passaggio pedonale accanto allo stadio, tempi per l’arrivo della fibra, possibilità di spostare istituti scolastisci superiori nella nuova area che nascerà sull’ex Isotta Fraschini, la scarsa pulizia di strade e marciapiedi, problema dei parcheggi in via Vecchia per Solaro, la pianta che danneggia la struttura sullo stadio in via Cattaneo e la richiesta di una maggior pulizia delle strade del quartiere.

APP MUNICIPIUM

E’ stata una delle protagonista della serata sia per le segnalazione dei cittadini di mancati interventi, sia per il continuo rimando dell’Amministrazione al suo utilizzo. In particolare il primo cittadino ha rimarcato: “Dobbiamo imparare a collaborare: questa sera siamo venuti a raccontarvi ciò che stiamo facendo nel vostro quartiere, abbiamo messo a disposizione strumenti nuovi per segnalare ciò che non va in termini di manutenzione. Se l’aveste segnalato oggi magari saremmo arrivati con risposte. Oggi la macchine comunale è sottopressione – negli ultimi 5 anni ha perso 50 persone nel personale. Vi chiediamo di usare gli strumenti di segnalazione”.

LA CONCLUSIONE DEL SINDACO AIROLDI

“Sono soddisfatto di questo primo incontro – ha dichiarato facendo la sintesi dell’incontro prima della chiusura alle 23,21 – ci avete dato tanti stimoli per fare meglio. Ho dispiacere di non aver avuto modo di parlare con voi per le tante cose che facciamo per i fragili, per la cultura e che stiamo facendo per il commercio in previsione di Natale. La partecipazione è un’attività che continueralmeno una volta all’anno. C’è stato molto interesse da parte dei cittadini – tanti, presenti e porteremo a casa tanti stimoli. Nelle prossime settimane faremo conferenze stampa per comunicare con voi. Mi permetto di dire: usate gli strumenti che mettiamo a disposizione per segnalare le necessità puntuali”.