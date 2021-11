Rinviato per lutto lo spettacolo di sabato al teatro di Rovello

ROVELLO PORRO – Rinvio a sabato 20 novembre per lo spettacolo “Arezzo 29 in 3 minuti” di Gaetano e Olimpia Di Maio: era previsto sabato sera, ma si terrà dunque la settimana prossima. A darne annuncio sono gli organizzatori dell’evento, i responsabili del teatro San Giuseppe di via Dante a Rovello Porro, dove è previsto lo show.

Lo spettacolo è sospeso a causa di un lutto all’interno dello staff della compagnia. Vi aspettiamo sabato 20 novembre.

Al San Giuseppe di Rovello era andasto in scena sabato 6 novembre “Le piccole di Ercole”, una commedia in tre atti a cura della compagnia “Figli di Anna”.

Dopo lo stop nei momenti peggiori della pandemia da coronavirus, anche al teatro di Rovello Porro l’attività è dunque ripartita, ovviamente gli spettacolo si tengono nel rispetto delle norme anti-covid attualmente in vigore in Lombardia, per entrare è necessario il green pass ed indossare la mascherina.

(foto archivio: un precedente spettacolo al San Giuseppe)

