SOLARO – Da lunedì 15 a sabato 20 novembre torna anche a Solaro l’iniziativa “In farmacia per i bambini” sostenuta da Fondazione Francesca Rava in occasione della Giornata mondiale dei diritti dell’infanzia. Giunta alla nona edizione, l’iniziativa entra anche nelle Farmacie Comunali di Solaro, in via Varese e corso Europa.

Per tutta la settimana, recandosi in farmacia sarà possibile acquistare un farmaco per i bambini in povertà sanitaria.

Obiettivo dell’iniziativa è raccogliere farmaci da banco e prodotti baby care da destinare ai bambini in difficoltà in Italia e ad Haiti.

Rileva il sindaco di Solaro Nilde Moretti: “L’anno scorso, nonostante fosse un periodo di estrema difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria, a Solaro l’iniziativa ha riscosso un successo davvero importante. Siamo contenti che l’azienda speciale Solaro Multiservizi e le Farmacie Comunali di Solaro abbiano deciso di riproporla, anzi li ringrazio per continuare ad interpretare il ruolo di servizio territorio come dei veri e propri valori aggiunti per tutta la cittadinanza e non solo, anche in ambito sociale, oltre che sanitario. Ringrazio tutti coloro che vorranno fare la loro parte, ma siamo sicuri che saranno in molti perché Solaro è sempre stata una comunità molto generosa”.

12112021