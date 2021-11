x

SARONNO – Dopo la convincente vittoria ottenuta contro la Sporting Milanotre, questa sera torna in campo l’Az Robur Saronno, sabato alle 21 sul parquet del Centro Ronchi in via Cristoforo Colombo, contro la Nervianese, partita valida per l’ ottava giornata del campionato di serie C Gold.

La squadra di Renato Biffi è chiamata a dare continuità alle 3 vittorie consecutive ottenute, per dari ulteriori segnali al campionato e per avvicinarsi sempre di più alla vetta. Sulla carta i biancoazzurri sono superiori e anche in un miglior momento di forma viste le 5 sconfitte consecutive della squadra ospite, ma dovranno essere bravi a non prendere sotto gamba la partita per portare a casa il risultato e i due punti.

Classifica: Gallarate 12, 7 Laghi Gazzada Busto Arsizio, Az Robur Saronno 10, Milanotre , Mortara 8, Nervianese, Opera 4, Varese Academy, Valceresio 2.

Giacomo Rimoldi

(foto: azione di gioco dell’Az Robur Saronno in occasione di un precedente incontro)

