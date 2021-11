x

SARONNO – Saranno fra i 500 ed i 1000 i nuovi residenti a Saronno, una volta che sarà recuperata l’area ex Cantoni: si tratta dei nuovi abitanti in città che andranno a vivere nei nuovi edifici che sorgeranno nell’ex complesso industriale dove proprio di recente sono iniziate le opere di demolizione dei vecchi capannoni, fra via Miola e via Don Marzorati. E intanto si va definendo in tutti i dettagli il progetto di recupero. Ne ha parlato l’altro giorno l’assessore comunale alla Rigenerazione urbana, Alessandro Merlotti, intervista a Radiorizzonti.

“L’ipotesi è che nei nuovi edifici vadano ad abitare fra le 500 e le 1000 persone, dipende da quali saranno i trend dell’urbanistica nel prossimo futuro, ovvero dalla metratura dei futuri alloggi” ha spiegato, in sintesi, l’assessore. Complessivamente, nell’area dismessa di 100 mila metri quadrati, dovrebbero trovare posto due aree commerciali (compreso il supermercato già quasi ultimato), alcuni stabili ad uso pubblico (centro anziani, centro giovanile) ed altri a scopo residenziale; complessivamente una quindicina di nuovi edifici.

(foto: le opere di demolizione dei vecchi capannoni, sono attualmente in corso all’ex Cantoni fra via Miola e via Don Marzorati)

