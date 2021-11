x

SARONNO – “Sono perplesso e mi tocca, visto il continuo silenzio del sindaco Augusto Airoldi, ricorrere nuovamente alla gentilezza del consigliere comunale di Saronno civica Mattia Cattaneo se avrà la bontà, almeno lui, di dare qualche spiegazione a un consigliere d’opposizione eletto dai saronnesi”.

Si gioca la carta dell’ironia il capogruppo di Fratelli d’Italia Gianpietro Guaglianone quando torna ad incalzare il primo cittadino sul tema della sicurezza.

“Da giugno con il primo esposto di un genitore alla polizia locale (che sarei curioso di sapere se ha avuto risposta) si sono accesi i riflettori sul problema baby gang. Ne hanno parlato genitori e insegnanti, i carabinieri hanno realizzato fermi e arresti confermando coi fatti che un problema c’è. Eppure il sindaco è intervenuto solo per dire come il problema non esista a Saronno e sia una mera invenzione della stampa (c’è anche un video della conferenza realizzato dalla web tv cittadina questo non è stato inventato dunque)”.

“In questi giorni la stampa, non quella locale, ma il Corriere della Sera, ha dedicato un reportage parlando della situazione delle baby gang in provincia di Varese con un’analisi anche su quello che secondo Airoldi avrebbe inventato la stampa locale”.

“Su questo il sindaco tanto rapido a commentare, per due volte in due settimane la manifestazione no green pass, non vuole dirci niente?”.

“Se il capogruppo di Saronno civica avrà la bontà di rispondermi vorrei sapere, oltre ad un aggiornamento specifico sul tema sicurezza come mai questa trasparenza a singhiozzi dell’Amministrazione. Ripenso agli ultimi mesi: mai un commento sui rave e feste abusive ma ben due dichiarazioni sulla manifestazione no green pass. E non solo: dopo mesi in cui il sindaco ci ha relazionato di ogni novità sull’hub vaccinale non ci ha detto del parcheggio rimasto sguarnito dopo la fine del servizio degli alpini, del problema luci su cui fortunatamente si è attivata, per risolvere il problema e per rispondere ai cittadini, l’assessore Novella Ciceroni”.

E chiosa con la stoccata finale: “Mi spiace disturbare di nuovo il consigliere Cattaneo ma credo di aver capito che il Pd ormai sia ridotto a livello di fans club del sindaco: interviene e partecipa al dibattito solo se può dire quando sia operativo il primo cittadino se no sceglie un saggio silenzio. E non a caso in questo periodo di Ciocchine sospese per covid (anzi no per mancanza della sala anche questo non me l’hanno ancora spiegato malgrado l’abbia richiesto), di documenti consegnati in ritardo e di assenze a cerimonie ufficili… il primo partito cittadino è sorprendentemente silente”.