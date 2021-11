x

SARONNO – “Avevo cose da dire, innanzitutto da residente nel quartiere. Ma ho visto un tale assembramento che non me la sono sentita di entrare e sono andato a casa”: Claudio Sala, segretario cittadino della Lega, è sconsolato, quando parla dell’evento dell’altra sera al Palaexbo, il primo incontro – in zona Campo sportivo – fra i rappresentanti dell’Amministrazione civica ed i cittadini, il “tour nei quartieri” voluto dalla maggioranza civici-Pd. “La salute viene prima di tutto, si sarebbe dovuto scegliere una sede diversa rispetto al bar del Palaexbo ed in ogni caso si sarebbe dovuto limitare l’accesso per consentire l’adeguato distanziamento” l’opinione del Carroccio. Espressa anche dall’ex presidente del consiglio comunale, Raffaele Fagioli, a suo volta presente (fuori dal Palaexbo) e molto perplesso per l’accaduto: “Io stesso ho telefonato alla polizia locale per riferire quel che stava accadendo, ci sono regole anti-covid da rispettare e dentro c’erano troppe persone! Ed inoltre, non a tutti è stato controllato il green pass”.

Sia da parte di Sala che di Fagioli critiche alla maggioranza, “al Palaexbo c’erano tanti assessori e consiglieri comunali, che hanno contribuito a riempire la sala, a discapito dei residenti nel quartiere, non sarebbe stato meglio lasciare più spazio, anche fisico, ai cittadini?”

Ultimo affondo dei leghisti: “Ci ha lasciato molto perplessi quando, dalle scale, abbiamo sentito il sindaco Augusto Airoldi iniziare il suo intervento ricordando ai presenti come la situazione dei contagi da coronavirus stia peggiorando anche in città… in un contesto che andava completamente nella direzione sbagliata”.

13112021