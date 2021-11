x

SARONNO – Ragazzo di 12 anni investito in via Frua a Saronno: ieri mattina alle 8 non sono mancati i momenti di apprensione, sul posto è accorsa l’ambulanza della Croce azzurra di Rovellasca ma il giovane si è ben presto ripreso ed è stato medicato direttamente dal personale dell’autolettiga, non è stato necessario il trasporto in ospedale.

C’è anche un bimbo di 4 anni fra le tre persone (le altre sono una donna di 29 anni ed un uomo di 40) che hanno avuto bisogno di cure mediche dopo l’incidente stradale avvenuto ieri mattina alle 6.40 lungo la provinciale 32 a Lomazzo, lo scontro fra due autovetture. Sul posto due ambulanze ed i carabinieri; nessuno comunque ha riportato gravi conseguenze.

A Caronno Pertusella infortunio in una ditta di via Bergamo: è successo ieri alle 15, un uomo di 50 anni è stato trasportato all’ospedale di Garbagnate Milanese per lievi lesioni.

