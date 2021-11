x

SARONNO – Blitz notturno no vax a Saronno: tra venerdì e sabato è stato realizzato un maxi graffito sulla facciata della scuola media Bascapè in via Ramazzotti.

Lo slogan è molto forte: “I vax uccidono, salvate i bimbi” accompagnato da “Vivi” e dal simbolo rielaborato da quello di “V per vendetta”.

La vernice spray, i contenuti e la scelta del muro di scuola ricordano il blitz realizzato una settimana fa a Solaro sempre sul muro di un’istituto scolastico di secondo grado. Un primo raid era stato messo a segno a Cogliate su una cabina elettrica appena ridipinta.

Nel caso dei blitz di Solaro e di Cogliate si parlava soprattutto di slogan contro la dittatura sanitaria e contro il green pass.

A Saronno ci sono graffiti contro il green pass di matrice anarchica ma è la prima volta che compare il simbolo che si ispira al film V per vendetta.

(per la foto si ringrazia sentitamente il contributo di un nostro lettore)