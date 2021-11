x

SARONNO – Alla fine la manifestazione tanto annunciata e tanto temuta si è tenuta e proprio nel cuore della citta, piazza Libertà ha ospitato oggi pomeriggio sia le cresime sia il presidio no green pass organizzato dagli anarchici (QUI LA DIRETTA DE ILSARONNO)

Alle 14 le prime ad arrivare sono state le forze dell’ordine: carabinieri, polizia di stato, guardia di finanza e polizia locale hanno letteralmente avvolto la piazza con uomini e mezzi.

Subito dopo sono arrivati… i cresimandi e le loro famiglia un po’ intimoriti e preoccupati dai mezzi schierati davanti al sagrato. La situazione non ha però fermato la voglia fare foto ricordo della ricorrenza. Pochi minuti prima delle 15 alcuni ragazzi sono stati bloccati e identificati in piazzetta Portici dalla polizia di stato mentre portavano un carrello con un generatore. Quindi gli anarchici si sono radunati sotto i portici tra piazza Libertà e corso Italia. Hanno srotolato cartelli e striscioni con slogan come “Stato di emergenza, stato d’agitazione permanente no green pass” “Approfittano della paura lucrano sulle nostre vite” e molti scritte contro “no green pass”.

Anche nei discorsi che si sono susseguiti per la durata del presidio hanno sottolineato come la protesta fosse contro il green pass ma anche a sostegno dei diritti dei lavoratori di una saniotò pubblica migliore.

Alle 16 sono usciti i cresimandi e le famiglie mentre partiva un coro e un nuovo discorso che ha ricordato come la “lotta a Saronno continui da anni anche “con cortei e presidi a sorpresa come quelli del dicembre scorso con i lavoratori Amazon”.

Alle 17 qualche goccia d’acqua: sono spuntati gli ombrelli ma la pioggia non ha sciolto la protesta che è proseguita con discorsi e musica.