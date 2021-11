x

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato di Mauro Rotondi, consigliere comunale Partito Democratico relativamente il polo scolastico saronnese, di cui diversi istituti si sono classificati tra le 10 migliori della classifica Eduscopio stilata dalla Fondazione Agnelli.

La pubblicazione della ricerca della Fondazione Agnelli attraverso la classifica Eduscopio sullo stato delle Scuole premia la città di Saronno. Un momento di gioia per studenti, ex studenti, insegnati, famiglie e cittadini. Sono ben otto infatti le scuole superiori di Saronno che si collocano nei primi dieci posti delle scuole delle province di Milano e Varese nella classifica 2020/2021. La ricerca aiuta studenti e famiglie a scoprire quali sono gli istituti scolastici a preparare meglio per l’università e per il mondo del lavoro basandosi sulla “coerenza tra studi fatti e qualità del lavoro trovato”.

Tre i licei di Saronno presenti nei primi dieci posti: il Liceo comprensivo “Legnani” (classico, linguistico, magistrale), il liceo paritario dell’Istituto Orsoline di San Carlo e il liceo Scientifico “Grassi”.

Tra gli istituti professionali la città fa il pieno con ben 5 istituti tra i primi 10: l’istituto Prealpi, l’istituto Tecnico Commerciale “Gino Zappa”, l’istituto Tecnico Industriale “Giulio Riva” , l’istituto professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato”Antonio Parma” e il Collegio Arcivescovile Castelli.

Tali risultati collocano le scuole di Saronno ai primi posti anche delle graduatorie nazionali. Un primato non certo frutto di casualità. Da anni le scuole superiori saronnesi, utilizzate da tutto il circondario, sono tra i primi posti in Italia per la qualità dell’insegnamento. Il risultato non stupisce ed è un a conferma di quanto già si sapeva. Abbiamo un distretto scolastico di alto livello dove le scuole si stimolano a vicenda nell’offrire il miglior insegnamento possibile cercando sempre di fare meglio senza porsi limiti. Vederle tutte nei primi posti delle classifiche è motivo di orgoglio per la città.

Sono tanti i ragazzi usciti dalle scuole saronnesi e finiti in Italia e nel mondo a mettere in pratica i propri talenti in tutte le professioni. Significativo il commento di un preside: “Se studi a Saronno arrivi dappertutto”. Sarebbero tanti gli studenti da citare, per diretta conoscenza ne ricordo due del Liceo Scientifico “G.B. Grassi”, il mio liceo: Marco Cavaleri, cresciuto in via Volonterio, un tempo valoroso e spensierato studente appassionato anche di musica, ora è responsabile della task force per i vaccini e le terapie Covid-19 dell’Ema, l’Agenzia europea per i medicinali di Amsterdam; non è raro ascoltare i suoi pareri in tv e alla Radio sulla Pandemia. Carlo Mantegazza, dopo aver frequentato a pieni voti la Normale di Pisa è ora Ordinario di Analisi Matematica all’Università di Napoli.

Studenti e professori considerano Saronno l’ambiente ideale: ciò rappresenta una ricchezza anche per la città e un patrimonio umano da coinvolgere e valorizzare. La sfida di oggi è mettere in circolo queste energie e renderle protagoniste di presente e futuro dando ai tanti giovani la possibilità di esprimere i propri talenti nella società oltre la scuola. Il potenziale è tanto: creatività, competenze ed entusiasmo non mancano. La nostra città ha tutte le credenziali per crescere e arricchirsi.

