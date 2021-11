x

x

SCANZOROSCIATE – Trasferta amara per la Pallavolo Saronno. La squadra di Igor Galimberti chiude la quinta giornata del campionato di Serie B di volley maschile con una netta sconfitta per 3-0 subita dalla Pallavolo Scanzorosciate. Troppo forte la squadra bergamasca, che ha dominato in lungo e in largo nel corso del match.

La formazione più temibile del Girone B vince con i parziali di 25-21, 25-20, 25-19. Brava nonostante tutto la formazione biancoblù che fino all’ultimo ha tentato il possibile contro una delle grandi accreditate per salire in Serie A3.

Ora, per gli amaretti, ci sarà l’occasione del rilancio nel prossimo turno. Gli uomini di Galimberti torneranno tra le mura amiche del PalaDozio per affrontare i Diavoli Rosa di Brugherio.