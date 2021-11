Calcio 1′ cat. A: impresa Pro Azzurra, Tradate sulla scia delle migliori

x

TRADATE – Nel girone A di Prima categoria arrivato alla nona giornata si segnala la netta vittoria della Pro Azzurra Mozzate, sul campo di Tradate, contro la ex capolista Ispra: è finita 4-2 grazie alla doppietta di Tutone, il gol di Ahmed e Martucci.

Buone notizie anche per quanto riguarda il Tradate che ha espugnato il campo della Nuova Fiamme Ore di Ferno, grazie ai gol di Lattuada e Stefanazzi, ai fernesi non è bastata la rete di Leontini. Risultato che spinge in alto con i tradatesi che si collocano ora subito alle spalle delle migliori.

Altri risultati: Antoniana-Luino sospesa per impraticabilità del campo, Cantello Belfortese-Jeraghese 0-1, Faloppiese Ronago-Bosto 1-3, San Marco-San Michele 2-0, Valceresio Audax-Arsaghese 3-0. Classifica: Bosto 21, Ispra e Valceresio Audax 18, Tradate e Arsaghese 16, Pro Azzurra Mozzate 15, Nuova Fiamme Oro Ferno 13, Luino e San Marco 11, San Michele 10, Faloppiese Ronago 9, Cantello Belfortese 8, Jeraghese 4, Antoniana 2.

(foto archivio)

14112021