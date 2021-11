Calcio 1′ cat. B: Esperia strabordante, Rovellasca vincente, buon pari Salus Turate

x

ROVELLASCA – La nona giornata di andata del campionato di Prima categoria, girone B, ha proposto una capolista Esperia Lomazzo letteralmente strabordante: 9-0 in casa al malcapitato Fenegrò; mattatore Drago autore di ben 5 reti; le altre le hanno segnate Idrissou, Riolo, Bancora e Cara. Una vittoria che consente ai lomazzesi di consolidare la propria posizione al vertice della graduatoria del girone.

Vittoria di misura per il Rovellasca 1910 che in casa ha batturo l’Albavilla grazie ad una rete di Riolo (foto); mentre pari interno per la Salus Turate, 0-0 contro il Monnet Xenia. Altri risultati: Ardita Cittadella-Tavernola 2-1, Guanzatese-Cantù San Paolo 2-1, Portichetto-Albate 1-0, Montesolaro-Menaggio rinviata per impraticabilità del campo. Classifica: Esperia Lomazzo 23 punti, Monnet Xenia 19, Guanzatese 17, Ardita Cittadella e Cantù San Paolo 16, Rovellasca 1910 15, Menaggio e Portichetto Luisago 13, Albate Calcio 12, Albavilla 11, Montesolaro 9, Salus Turate 7, Fenegrò 3, Tavernola 0.

