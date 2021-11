x

CISLAGO – Ripartire dalle mura amiche, questo l’imperativo del Cistellum, impegnato nel match casalingo, tutt’altro che scontato, contro un Arnate con fame di punti.



La partita promette subito spettacolo e la prima azione del match arriva al 10′ minuto con un tiro insidioso ma alto di Roma. Al 16′ ancora padroni di casa, con Bonfrate ed un tiro salvato da Luoni in angolo. La partita prosegue con numerosi capovolgimenti da una parte all’altra del campo, ed al 28′ ci prova l’Arnate, con un diagonale di Cova a lato di pochissimo. Ultima emozione del primo tempo, e non indifferente, calcio di rigore a favore del Cistellum, causato da un fallo di mano della difesa avversaria, Costanzo è freddo e batte Luoni. All’intervallo è 1-0 padroni di casa.



E’ la ripresa. Dopo una prima frazione ricca di azioni e spettacolo, ci si aspetta una seconda parte molto simile. Infatti alla prima vera occasione di questa frazione arriva il gol, al 3′ ancora Costanzo timbra il cartellino, dopo un ottimo scambio con Lo Giudice, per il numero 11 è un gioco da ragazzi insaccare, 2-0 bianco-viola. Gli ospiti hanno subito il colpo ed al 13′ rischiano di subire il tris dal solito Costanzo, con il destro che però va a fil di palo. Passano i minuti e la stanchezza si comincia a far sentire, quindi ecco molte sostituzioni da ambo i lati, anche il terreno molto pesante, per via del tempo, sta giocando un ruolo importante. Al 30′ sempre il numero 11 padrone di casa, prova a portarsi a casa il pallone con un colpo di testa, alto di poco. Al 45′, giusto prima del triplice fischio, Montan impegna Luoni, con quest’ultimo obbligato a deviare in angolo. L’arbitro sancisce così la fine del match. Una partita mai messa in discussione, con un predominio incessante del Cistellum, che ora vuole continuare con questo rullino di risultati e prestazioni positive, senza più fermarsi.

Cistellum – Arnate: 2-0

CISTELLUM: D’Auria, Roma (35′ pt Bene), Bonfrate, Albani, Moiana (23′ st Montan), Anzani, Bosotti (15′ st Cozzi), Remonato (15′ st Sapienza), Lo Giudice, Rimoldi N., Costanzo (37′ st Pusceddu). A disposizione: Albizzati, Conde’, Iovine, Radice. All. Giussani.

ARNATE: Luoni, Guenzani, Brovardi, Pavesi, Bellini, Beraldo, Castiglia (20′ st Bidoglio), Cattaneo, Cova (12′ st Bazzoni), Longinotti (25′ st Agostini), Putignano (1′ st Migliano).

A disposizione: Cavallero, Ciboldi. All. Giudici.





MARCATORI: 40′ pt e 3′ st Costanzo (C)



Foto squadra Cistellum