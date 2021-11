[wp_bannerize group="lungo central" random="1" limit="1"]

LIMBIATE – Si è conclusa sul risultato di 4-1 il match odierno svoltosi alle 14.30 sotto una pioggia torrenziale che ha reso molto pesante il terreno di gioco.

La squadra di casa domina per tutto l’arco del primo tempo riuscendo a passare in vantaggio e successivamente di raddoppiare le distanze portandosi su un rassicurante 2-0 alla fine del primo tempo regolamentare.

L’Airoldi prova una reazione ad inizio secondo tempo e riesce a rendersi pericoloso più volte riuscendo, su una grande azione, a trovare il gol: Pista riceve palla e conclude abilmente a rete, 2-1.

La partita continua senza esclusione di colpi su un terreno sempre più fangoso e si rivela un gran bello spettacolo con le due squadre che duellano cercando costantemente di trovare la rete.

E’ la squadra di casa ad avere la meglio sfruttando due incertezze difensive dell’Airoldi arrivando ad allungare di due misure il vantaggio, 4-1.

Il triplice fischio del direttore di gara sancisce la fine del match che si traduce in tre punti importanti per la squadra di casa, pomeriggio difficile invece per l’Airoldi che subisce il poker nonostante la grinta e lo spirito di squadra mostrato in campo, ora testa alla prossima giornata che si svolgerà in casa contro il San Vittore Olona.

Alessio Cattaneo

Limbiate – Airoldi 4-1

LIMBIATE: Capparelli, Gallo, Strada, Moratti (32′ st Perillo), Peraro, Malinverni, Bottari (21′ st Busso), Ronchi, Ponti, Anselmi, Boschetti (37′ st Quatrini). All. Busnelli.

AIROLDI: Bianchi, Colombo, Macchi, Passer (31′ pt Tricarico), Signo, Duva, Botti, Pista, Di Maio, Ilardi, De Feudis. All. Papeo.

Marcatori: st Pista (A)

(foto archivio)