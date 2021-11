x

LIMBIATE – In Terza categoria questo pomeriggio sul propro campo a Limbiate, Dal Pozzo travolgente sulla Rescaldinese, 4-0.

La cronaca – Rescaldinese in maglia arancione, Dal Pozzo in maglia gialloverde e completo nero. Queste le scelte di mister Borgatti del Dal Pozzo: Arrighi, Schembri, Carenza, Daga, Sartorio, Nardo, Borghi, Borgatti (capitano), La Mura, Dezio, Riccardi. A disposizione: Barzanò, Manconi, Pirotta, Brizzo, Pertile, Menozzi, Defendenti, Raphael, Ndao Saliou.

Al 10’ corner battuto corto da Borghi per Riccardi, cross dentro e Dezio svetta più alto di tutti e insacca: 1-0. Al 34’ altra punizione dal limite per i locali, ancora capitan Borgatti al tiro, altra sassata, questa volta angolata quanto basta per battere il portiere avversario sul secondo palo: 2-0. Poi altra palla recuperata a metà campo, Borgatti dentro per Dezio che si invola da posizione defilata, rientra e trafigge sul secondo palo il portiere avversario: 3-0.

Nella ripresa al 70’ ancora azione sulla sinistra dei gialloverdi, palla dentro di Riccardi, deviata di mano dal difensore avversario: rigore. Sulla palla si presenta Daga che gonfia la rete per il gol del 4-0.

Dal Pozzo-Rescaldinese 4-0

(foto: festeggiamenti a fine gara per il Dal Pozzo con i propri tifosi)

