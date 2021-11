x

BESNATE – Seconda, la sorprendente Besnatese, contro terza, l’ambizioso Fbc Saronno: è questo il match clou domenicale, questo pomeriggio per la 9′ giornata del campionato di Promozione. Su ilSaronno la consuete cronaca play by play.

Arbitro Edoardo Bertin di Como, assistenti Rosario Losiggio di Cinisello Balsamo e Alberto Greco di Seregno. Per il Saronno formazione al completo, prevedibile la consueta staffetta fra i due bomber della squadra, Iacovelli e Milazzo. La Besnatese in questa stagione era “partita piano”, eliminata proprio dal Saronno in Coppa Italia (quando però aveva giocato rimaneggiata), ma ha presto preso quota.

La squadra di Besnate è dunque seconda, con 17 punti frutto di 5 vittorie e 2 pareggi, solo 1 sconfitta, co 13 gol segnati e 8 subiti. Migliori marcatori sono Angelucci con 4 reti e Cinotti con 3 reti.

Inizio alle 14.30. Altri incontri Accademia Inveruno-Castello Cantù, Amici dello sport-Solbiatese, Aurora Cmc Uboldese-Olimpia, Gallarate-Meda, Lentatese-Morazzone rinviata per covid, Union Villa Cassano-Valle Olona, Universal Solaro-Solese. Classifica: Solbiatese 22 punti, Besnatese 17, Fbc Saronno e Lentatese 16, Mesa e Aurora Cmc Uboldese 14, Castello Cantù 13, Morazzone 11, Amici dello sport 10, Solese e Accademia Inveruno 9, Olimpia 6, Gallarate e Valle Olona 5, Union Villa Cassano 4, Universal Solaro 3.

A Besnate si gioca al centro sportivo di via Monte Rosa 9.

(foto archivio: la tribuna del centro sportivo di Besnate)

