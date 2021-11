x

BESNATE – Il Fbc Saronno ha compiuto il sorpasso: oggi pomeriggio sotto la pioggia, nella nona giornata del campionato di Promozione, i biancocelesti hanno espugnato il campo di Besnate e superato la Besnatese che era seconda in classifica.

La cronaca – Inizio spumeggiante con molti ribaltamenti di fronte e gol di Canizzaro al 18′ con conclusione da distanza ravvicinata dopo l’assist in mezzo di Pieri. Poco dopo il pari dei locali, azione personale di Angelucci che sfonda centralmente. Segue un salvataggio di Caputo su colpo di testa di Iacovelli, ed il gol annullato alla Besnatese allo scadere, di Angelucci per fuorigioco. Nella ripresa cresce il Saronno, che però trova la rete solo a tempo scaduto dopo un fallo di Luca Comani in area, una trattenuta a Torriani. A realizzare il penalty, mandando la pallla prima a sbattere sulla traversa, è quindi Milazzo.

Risultati 9′ giornata: Accademia Inveruno-Castello Cantù 0-1, Amici dello sport-Solbiatese 0-1, Aurora Cmc Uboldese-Olimpia 3-1, Besnatese-Fbc Saronno 1-2, Gallarate-Meda 4-1, Lentatese-Morazzone rinviata, Union Villa Cassano-Valle Olona 2-3, Universal Solaro-Solese 2-1.

Classifica: Solbiatese 25 punti, Fbc Saronno 19, Aurora Cmc Uboldese e Besnatese 17, Lentatese e Castello Cantù 16, Meda 14, Morazzone 10, Solese e Accademia Inveruno 9, Gallarate e Valle Olona 8, Olimpia e Universal Solaro 6, Union Villa Cassano 4.

Prossimo turno: sabato 20 novembre ale 15 Solbiatese-Gallarate, domenica 21 alle 14.30 Castello Cantù-Amici dello sport, Fbc Saronno-Union Villa Cassano, Morazzone-Besnatese, Olimpia-Universal Solaro, Solese-Accademia Inveruno, Valle Olona-Aurora Cmc Uboldese, alle 17.30 Meda-Lentatese.

Su ilSaronno anche la cronaca play by play dell’incontro e le interviste ai due allenatori, Niccolò Taroni del Saronno e Stefano Rasini della Besnatese.

Besnatese-Fbc Saronno 1-2

BESNATESE: Caputo, Brivio (33’ st Delodovici), Comani F., Passafiume, Suanno, Dani, Comani L., Martignoni, Cinotti, Loda (33’ st Bonfante), Angelucci. A disposizione Tortorella, Bassan, Brassanini, Mancuso, Garzonio, Botturi, Randon. All. Rasini.

FBC SARONNO: Giglio, Vanzulli, Torriani, Pieri, Rudi, Scaccabarozzi, Bonizzi, Cannizzaro (36’ st Nocciola), Maggiore (12’ st Ballabio), Iacovelli (44’ st Bernello), Ferrari (19’ st Milazzo). A disposizione Pastore, Giudici, Gibertoni, Galli, Spinelli. All. Taroni.

Arbitro Bertin di Como (Losiggio di Cinisello Balsamo e Greco di Seregno).

Marcatori 18’ pt Cannizzaro (S), 22’ pt Angelucci (B), 48’ st Milazzo (S) (rig.).

(foto: alcune fasi dell’incontro di domenica pomeriggio)

14112021