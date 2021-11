x

VENEGONO SUPERIORE – Allo stadio di Venegono Superiore l’ambiziosa Varesina questo pomeriggio si è sbarazzata di un rivale ostico come il Pavia. A segno i padroni di casa dopo un quarto d’ora con Poesio, ma al 26′ è giunto il momentaneo pari degli ospiti grazie ad un calcio di rigore tradormato da Zingari. La Varesina non si è data per vinta ed ha trovato la rete decisiva ad inizio secondo tempo quando Kate ha trovaot il gol dopo un batti e ribatti in area ospite.

Varesina-Pavia 2-1

VARESINA: Spadavecchia, Zefi, Bernardi, Poesio, Sogno, Gregov, Schieppati, Kate, Tomasini, Tripoli. A disposizione Castelli Essan, Sarr, Deodato, Bellacci, Sordillo, Caffi, Sali, Gottardi. All. Spilli.

PAVIA: Boari, Giugno, Gaetano, Della Volpe, Moratti, Marku, Negri, Ottonello, Donadio, Zingari, Amelotti. A disposizione Picone, Galimberti, Nucera, Lizzio, Bargiggia, Feninno, Cirigliano, Bellantoni, Cupello. All. Albertini.

Arbitro: Rodighiero di Vicenza (Corbetta di Como e Abibakr di Milano)

Marcatori: 15′ pt Poesio (V), 26′ pt Zingari (P) (rig.), 2′ st Kate (V).

