Calcio Eccellenza: tris della Vogherese all’Ardor Lazzate

LAZZATE – Nella nona giornata del girone A di Eccellenza pesante battuta d’arresto per l’Ardor Lazzate, sconfitta in casa nello scontro diretto per mantenere la scia della zona playoff dalla Vogherese.

Gara decisa interamente nella ripresa dopo il totale equilibrio della prima frazione, a sbloccarla sono gli ospiti al 16’ con Bollini che trova la seconda gioia stagionale in campionato; prestazione in crescendo per la Vogherese che chiude la pratica nei minuti di recupero con Romano al 46’ e Castellano 47’.

Vola a 16 punti la Vogherese superando proprio l’Ardor Lazzate, ferma a quota 12, prendendosi momentaneamente l’ultimo posto utile per la zona playoff.

Risultati 9° giornata: Ardor Lazzate – Vogherese 0-3; Acc. Pavese – Club Milano 1-2; Base 96 – Castanese 0-2; Gavirate – Vergiatese RINV.; Rhodense – Calvairate 1-1; Settimo Milanese – Sestese 0–3; Varzi – Verbano 3-1; Varesina – Pavia 2-1.

ARDOR LAZZATE: Bozzato, Dastoli (18′ st Frigerio), Cavalcante (45′ st Fondi), Peverelli, Baldan, Belotti, D’Onofrio, Artaria, Berberi, Pedrazzini (18′ st Manta), Corona. A disposizione: Ragone, Frigerio, Bonazzi, Raimondo, Porro, Oldani, Manta, Castria, Fondi. All, Bonazzi.

VOGHERESE: De Toni, Andreini, Lorusso, Gabrielli, Calviello, Riceputi, Andriolo (6′ st Castellano), Casali, Romano, Bolllini (36′ st Selmi), Quaggio. A disposizione: Pittaluga, Montalbano, Torti, Cavaliere, Selmi, Buscaglia, Bahirov, De Santis, Castellano. All. Giacomotti.

Arbitro: Tagliaferri di Lovere (Molino di Brescia e Monardo di Bergamo).

Marcatori: 16′ st Bollini (V), 46′ st Quaggio (V), 47′ st Castellano (V)