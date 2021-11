x

CERRO MAGGIORE – Vittoria in rimonta per l’Aurora Cmc Uboldese che battendo l’Olimpia raggiunge il terzo posto in classifica. Subito a segno gli ospiti, al 5′ con una incornata di De Maddalena mentre gli sforzi offensivi dei locali si concretizzando al 15′ della ripresa con il gol di Maugeri sempre di testa. Segna quindi D’Ascanio con un gran tiro al 27′ ed alla mezz’ora mette il terzo sigillo ancora Maugeri dopo un batti e ribatti.

Aurora Cmc Uboldese-Olimpia 3-1

AURORA CMC UBOLDESE: Pasiani, Calini, Bartucci, Vernocchi, Bortignon, Moneta, Alberti, Maiorano, Besati, D’Ascanio, Maugeri. A disposizione Bottancin, Copreni, Niesi, De Luca, Busatto, Geron, Schulz, Valenzano, Castiglioni. All. Gilardengo.

OLIMPIA: Cosentin, De Maddalena, Balconi, Franceschini, Jammeh, Bezzolato, Leone, Zarini, Poletti, Nnadi Tochukwu, Touray. A disposizione Rinaldi, Bocci, Coppola, Marchiella, Canavesi, Lovergine, Segalini, Calegari, Caldonio. All. Rinaldi.

Risultati 9′ giornata: Accademia Inveruno-Castello Cantù 0-1, Amici dello sport-Solbiatese 0-1, Aurora Cmc Uboldese-Olimpia 3-1, Besnatese-Fbc Saronno 1-2, Gallarate-Meda 4-1, Lentatese-Morazzone rinviata, Union Villa Cassano-Valle Olona 2-3, Universal Solaro-Solese 2-1. Classifica: Solbiatese 25 punti, Fbc Saronno 19, Aurora Cmc Uboldese e Besnatese 17, Lentatese e Castello Cantù 16, Meda 14, Morazzone 10, Solese e Accademia Inveruno 9, Gallarate e Valle Olona 8, Olimpia e Universal Solaro 6, Union Villa Cassano 4. Prossimo turno: sabato 20 novembre ale 15 Solbiatese-Gallarate, domenica 21 alle 14.30 Castello Cantù-Amici dello sport, Fbc Saronno-Union Villa Cassano, Morazzone-Besnatese, Olimpia-Universal Solaro, Solese-Accademia Inveruno, Valle Olona-Aurora Cmc Uboldese, alle 17.30 Meda-Lentatese.

14112021