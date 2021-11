x

UBOLDO – Per Uboldo lancia una nuova iniziativa all’insegna della creatività: un concorso di presepi, accessibile a grandi e piccini, per festeggiare l’imminente festività natalizia. Partecipare, come fa sapere l’associazione uboldese, è molto semplice e riassumibile in tre parole: “Crea, scatta, invia”.

Il mese di dicembre si avvicina, portando con sé le tradizioni natalizie: tra abeti decorati, luci e cappelli da Babbo Natale, non può mancare la dimensione sacra del presepe. Per Uboldo invita, così, i propri concittadini ad un evento collettivo, di condivisione della festività più amata da grandi e piccoli. Per partecipare, è sufficiente mandare una foto del proprio presepe su Whatsapp a Nunzia al numero 347637915 o a Giovanni al 3388526872. Disponibile anche la mail [email protected] Importante è indicare nel corpo del messaggio nome, cognome e recapito telefonico entro il 20 dicembre prossimo.

Il regolamento sarà reso noto a tutti i partecipanti sulle pagine Facebook e Instagram dell’associazione.



(foto d’archivio)

