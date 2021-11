x

SARONNO – A bordo della sua utilitaria stava percorrendo le strade saronnese senza assicurazioni. E’ incappato, qualche pomeriggio fa nella zona di via Novara, in un controllo della polizia locale che l’ha sanzionato e gli ha sequestrato l’auto proprio perchè priva di copertura. E’ stato chiamato il carro attrezzi che ha portato la vettura a casa dell’uomo un 40enne residente in città.

Facile immaginare la sorpresa dei vigili quando, una mezz’ora dopo, sempre impegnati in un servizio di controllo del territorio si sono ritrovato davanti la stessa auto sempre condotta dall’uomo. L’hanno fermato e quando lui ha abbassato il finestrino gli hanno chiesto spiegazioni. Il saronnese candidamente ha ammesso di aver violato il sequestro perchè aveva bisogno dell’auto per andare a prendere le sigarette.

Così, come prevede il codice della strada, è scattata la confisca dell’auto con una nuova salata sanzione per il proprietario/conducente a cui la dipendenza dalle sigarette è letteralmente costata l’auto.

