x

x

SARONNO – Scuole a Saronno, calano i casi fra gli studenti ed aumentano fra gli insegnanti. L’ha detto il sindaco Augusto Airoldi questa mattina facendo il punto dell’emergenza coronavirus in città, parlando ai microfoni di Radiorizzonti.

Intanto, la buona notizia è che le residenze anziani saronnesi restano tutte covid-free, mentre la Focris di via Don Volpi è fra le più “vaccinate” della Lombardia per quanto concerne le terze dosi.

Cattiva notizia è che dopo molto tempo all’ospedale di piazza Borella, a sua volta covid-free per molto tempo, si è tornati ad avere pazienti ricoverati per il coronavirus, sono 4 persone, per fortuna nessuno grave.

Capitolo scuole: in città 3 classi sono in quarantena (erano 6 la settimana scorsa); gli alunni positivi sono 21 (da 22 settimana scorsa), gli insegnati positivi sono invece passati da 1 a 5.

Vuoi restare aggiornato sui dati della pandemia, sui divieti e sulle novità? Iscriviti al canale Telegram ilSaronno covid https://t.me/ilsaronnocovid

Dall’inizio della pandemia abbiamo sempre diffuso i dati relativi al contagio forniti dalle fonti ufficiale. Regione Lombardia diffonde quotidianamente un bollettino coi i dati relativi ai nuovi positivi emersi dall’elaborazione dei tamponi. Vengono conteggiati esclusivamente coloro che risultano positivi per la prima volta. Riportiamo il totale da inizio pandemia e la variazione giornaliera. Altri dati vengono forniti dai sindaci che hanno a disposizione i dati forniti dall’Ats nel cruscotto a loro dedicato. In questo caso oltre ai positivi ci sono anche i decessi, i guariti e in alcuni casi la fascia d’età.

15112021