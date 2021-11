x

x

SARONNO – “Durante la seduta straordinaria del Consiglio comunale del 4 novembre scorso, sono intervenuta sul tema dell’assegnazione del bando che porta nelle casse comunali 200 mila euro da investire sulla sicurezza e l’adeguamento di spazi e aule nelle scuole”

Inizia così la nota condivisa dal consigliere comunale Cristiana Dho che illustra i 200 mila euro in arrivo per le scuole di Saronno.

“Anche questo un ottimo risultato che deriva da tanto impegno e lavoro! Con questo intervento i consiglieri comunali sono chiamati a ratificare la Deliberazione della Giunta comunale n. 116 del 21 ottobre 2021 relativa alla variazione di bilancio di previsione 2021-2023, 9’ provvedimento. La Giunta comunale ha deciso di aderire ai contributi ministeriali come previsto nell’avviso pubblicato il 6 agosto 2021, relativamente al progetto denominato “Lavori di messa in sicurezza e adeguamento di spazi e aule di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico per l’anno 2021-2022”.

L’importo è di 200mila euro, in conto capitale, e verrà suddiviso equamente tra i tre istituti comprensivi statali della nostra città, Ignoto Militi, Aldo Moro e Leonardo Da Vinci. Coerentemente con il programma amministrativo, questo progetto è una delle priorità d’intervento per garantire ai nostri studenti ambienti sicuri, in accordo anche allo stato di emergenza sanitaria in corso ormai da più di un anno e mezzo. Obiettivo Saronno è molto soddisfatta di questa scelta che vede in prima linea l’assessore Novella Ciceroni, sempre attenta – anche nel mese di agosto – a cogliere le opportunità di accesso a bandi regionali e nazionali che possano finanziare progetto importanti per l’interesse pubblico, in questo caso per le bambine, i bambini, le ragazze e i ragazzi che frequentano le scuole statali della città negli anni fondamentali per la loro esperienza didattica, sociale e di crescita come cittadina e cittadino attivi.

15112021