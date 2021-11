x

x

SOLARO – Vigili del fuoco in azione oggi nella zona periferica di Solaro per un incendio che si è sviluppato in una abitazione, e che è stato “sottolineato” da una alta colonna di fumo, che è stata vista anche nei paesi del circondario: è successo oggi alle 10.30 al Villaggio Brolo in piazza Grandi.

L’incendio si è sviluppato in un appartamento che si trova al secondo piano di un condominio: sono interventi i pompieri del distaccamento di Saronno, presto affiancati anche dai colleghi provenienti dal comando di Legnano con l’autoscala con la quale i vigili del fuoco hanno raggiunto il balcone. A scopo cautelare è arrivata anche una ambulanza, della quale fortunatamente non c’è stato bisogno, ed al Villaggio Brollo sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Rho per tutti gli accertamenti del caso. Da chiarire sono infatti le cause dell’accaduto, ed ancora da quantificare è l’entità del danni nell’alloggio.

15112021