SOLARO – Squadra che vince non si cambia: anche per il 2021 il Comune di Solaro collaborerà con gli sponsor Guarnitec srl della famiglia Colciago, Dalma Auto di Mattia e Davide Castelnovo ed Electrolux Plant di Solaro per l’installazione delle luminarie sul territorio comunale. Le luci tipiche del periodo natalizio saranno posizionate in centro paese, nella zona di corso Europa ed in parte anche al Villaggio Brollo. La cerimonia di accensione delle luci natalizie si terrà lunedì 1 dicembre alle 18 nel cortile di Villa Borromeo con la partecipazione degli sponsor, dell’Amministrazione Comunale e di chiunque vorrà assistere.



Rileva il sindaco di Solaro, Nilde Moretti: “Cerchiamo di confermare tutti insieme i segnali di ripresa che stiamo vivendo nelle ultime settimane. Nonostante l’emergenza sanitaria sia ancora presente, ci avviciniamo al periodo delle feste con un forte desiderio di ritrovare la serenità e la voglia di trascorrere del tempo insieme.

Per questo abbiamo confermato la collaborazione con questi importanti sponsor, che mi sento di ringraziare personalmente a nome di tutta la cittadinanza, al fine di rendere la nostra Solaro un po’ più magica per tutto il periodo delle feste. L’anno scorso il momento dell’accensione è stato emozionante e simbolico, non vediamo l’ora di ripeterlo”.



Dice Davide Panetti, consigliere comunale con delega al Commercio: “Sappiamo perfettamente che le vie illuminate a festa rasserenano gli spiriti, ma anche che contribuiscono ad aumentare l’attrattività delle aree commerciali.

L’obiettivo è agevolare il lavoro dei negozianti di Solaro, delle nostre realtà che in questi mesi hanno sofferto per la pandemia e che ora stanno provando a riemergere dalle difficoltà. Farlo grazie al contributo di alcune importanti realtà del territorio, delle quali voglio sottolineare l’impegno morale ancor prima che economico, è un’ulteriore dimostrazione di quanto gli intenti comuni siano più facilmente raggiungibili lavorando insieme, di comunità”.

15112021