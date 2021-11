x

x

SARONNO – Ennesimo pari per la Caronnese, che non decolla nel campionato di serie D, mentre il Fbc Saronno ha vinto all’ultimo minuto salendo al secondo posto in Promozione. Nelle categorie minori spicca la netta vittoria del Dal Pozzo.

I risultati in breve – In serie D Chieri-Caronnese 0-0; in Eccellenza Varesina-Pavia 2-1 e Ardor Lazzate-Vogherese 0-3, mentre in Promozione prima vittoria stagione dell’Universal Solaro, 2-1 con la Solese; Besnatese-Fbc Saronno 1-2, Aurora Cmc Uboldese-Olimpia 3.1

In Prima categoria girone A Nuova Fiamme Oro Ferno-Tradate 1-2, Pro Azzurra Mozzate-Ispra 4-2; nel girone B di Prima categoria Rovellasca-Albavilla 1-0, Salus Turate-Monnet Xenia 0-0 e Esperia Lomazzo-Fenegrò 9-0; nel girone N Ceriano-Lainatese 5-0.

In Seconda categoria girone I Gerenzanese-Cascinamatese; nel girone N Cistellum-Arnate 2-0 e Pro Juventute-Gorla Minore 0-1. In Terza categoria Dal Pozzo-Rescaldinese 4-0, Cogliatese-San Vittore Olona 3-0, Limbiate-Airoldi Origgio 4-1, Union Castellanza-Amor sportiva 3-2

