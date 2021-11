Uboldo, ancora introvabile Angelo dei fiori. Appello su Chi l’ha visto?

x

UBOLDO – Approderà a “Chi l’ha visto?”, la popolare trasmissione della Rai tv, il caso del fiorista di Uboldo, il 54enne Angelo Ceriani, del quale si sono perse le tracce giovedì scorso. Era stato visto l’in centro a Origgio, con il suo furgone Mercedes Vito bianco e poi nel tardoi pomeriggio aveva provveduto alla chiusura del negozio di Uboldo, “L’Angelo dei fiori” di via San Martino attorno alle 20.30. Da allorao il telefonino è spento e non è stato più rintracciato.

Di Angelo si dovrebbe parlare nella trasmissione di “Chi l’ha visto” in programma mercoledì sera quando andrà in onda la puntata settimanale e si lancerà un appello in chiave nazionale, per favorire le sue ricerche. Le forze dell’ordine stanno scandagliando le immagini delle telecamere della videosorveglianza in zona, sperando di individuare il suo furgone, targato CK699EG.

(foto: Angelo Ceriani. Il fiorista di Uboldo non si trova dallo scorso fine settimana)

15112021