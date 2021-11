x

UBOLDO – Rilanciare la tradizione del Presepe. E’ questo l’obiettivo dell’Associazione culturale Per Uboldo che, in vista delle festività natalizie, lancia il concorso presepi intitolato “Caro Presepe”.

“Perché, se da un lato è vero che l’albero di Natale da anni ormai è riconosciuto come simbolo del Natale, è indiscutibile che il simbolo per eccellenza dell’Avvento e della festa per la nascita di Gesù sia il presepe. Presepe che, a differenza dell’albero, porta con sé e trasmette il valore cristiano dell’umiltà.

Lo stesso Papa Francesco ha spesso ricordato l’importanza e il significato del presepe esortando a valorizzare questa pratica. “Vorrei sostenere la bella tradizione di preparare il presepe nelle famiglie… Mi auguro che questa pratica non venga mai meno; anzi, spero che, là dove fosse caduta in disuso, possa essere riscoperta e rivitalizzata”.

“Abbiamo deciso di organizzare l’iniziativa “Caro Presepe” – spiega il Presidente dell’associazione, Nunzia Venturi – proprio per rilanciare e rivitalizzare la tradizione di preparare il presepe. Riteniamo che sia importante che nelle case vengano realizzati i presepi come simbolo del Natale. Il nostro invito è rivolto a tutti i cittadini uboldesi a mettersi all’opera e scatenare la fantasia”.

Il concorso “Caro Presepe” invita i cittadini uboldesi, grandi e piccini, a realizzare un manufatto che rappresenti la tradizione del presepe interpretata attraverso una forma d’arte a scelta.

Al concorso possono partecipare singoli cittadini residenti a Uboldo con una sola candidatura. I partecipanti saranno suddivisi in due categorie: Junior fino ai 14 anni e Senior dai 15 anni in su.

Per partecipare è sufficiente realizzare un presepe a casa, scattare una fotografia del proprio presepe e inviarla tramite email all’indirizzo [email protected] o, in alternativa, tramite cellulare ai seguenti numeri: 347.6379315 – 338.8526872 a partire dal 14 novembre 2021 fino alla mezzanotte del 20 Dicembre 2021.

I presepi saranno giudicati da apposita Commissione. La selezione avverrà il giorno 6 Gennaio 2022 e le fotografie dei primi 10 presepi classificati per ognuna delle categorie saranno pubblicate il giorno 8 Gennaio 2022 sulla pagina facebook dell’Associazione culturale Per Uboldo. Saranno premiati i primi 3 presepi classificati per ognuna categoria.

Dunque, non resta che mettersi all’opera, CREARE, SCATTARE e INVIARE.

E… vinca il migliore!