SARONNO – Polizia locale, ambulanze e polizia stradale mobilitate per l’incidente stradale avvenuto alle 20.30 sulla rampa dello svincolo dell’autostrada A9 amponamento su rampa autostradale dell’uscita di Origgio-Uboldo, di fronte alla saronnese via Galli. Tre i veicoli che sono rimasti coinvolti in questi incidente: un autotreno che si è scontrato con due automobili. Le condizioni di una delle persone a bordo dei mezzi sono apparse preoccupanti. Due gli automobilisti che hanno avuto bisogno di cure mediche: un ragazzo di 28 anni ed un uomo di 43 anni.

Le forze dell’ordine stanno accertando dinamica e responsabilità dell’accaduto, anche interrogando i conducenti dei mezzi, tutti presenti sul posto per i rilievi del caso, e i testimoni dell’accaduto; e gli agenti hanno deviato il traffico per consentire che i soccorsi avvenissero in tutta sicurezza.

(foto archivio: intervento dei mezzi di soccorso e della polizia locale cittadina per un precedente incidente stradale avvenuto a Saronno)

16112021